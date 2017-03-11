Про це повідомляє президентська прес-служба.
Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31
За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31
Не погана ініціатива, сподіваюсь буде мотивувати людей викривати корупціонерів.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:40
Re: За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
Ага, и бабушки с дедушками задолбут все органы....
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30
Да можно. Но в том состоянии судебной и правоохранительной системы что сейчас имеет место - ни о чем. Это как с ограничением скорости, 50 км/ч, а по факту имели все это ограничение, так зачем же Просто задекларировать, типа мы боремся ?
Главное в борьбе с коррупцией на сегодняшний день это убирать коррупционные риски которые заложены в законах, процедурах, постановлениях. Если по одному и тому же факту один закон говорит одно, другой другое, а третий и так и этак, вот вам и повод для коррупции. Некоторые законы так прописаны, что и читать их не хочется, такое ощущение что они пишутся специально для того что бы там нихрена не было понятно и у вас исчезло желание его изучать
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:43
Так и должно быть.
То же самое и по нарушениям на дороге, с любого регистратора если заснял проезд на красный, получи 50% от шьрафа и будет порядок на дорогах.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:48
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:52
Re: За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
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