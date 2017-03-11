За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30

Да можно. Но в том состоянии судебной и правоохранительной системы что сейчас имеет место - ни о чем. Это как с ограничением скорости, 50 км/ч, а по факту имели все это ограничение, так зачем жеПросто задекларировать, типа мы боремся ?Главное в борьбе с коррупцией на сегодняшний день это убирать коррупционные риски которые заложены в законах, процедурах, постановлениях. Если по одному и тому же факту один закон говорит одно, другой другое, а третий и так и этак, вот вам и повод для коррупции. Некоторые законы так прописаны, что и читать их не хочется, такое ощущение что они пишутся специально для того что бы там нихрена не было понятно и у вас исчезло желание его изучать