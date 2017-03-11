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За повідомлення про корупцію
планують платити 10% від...

За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31

За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє президентська прес-служба.

Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31

Не погана ініціатива, сподіваюсь буде мотивувати людей викривати корупціонерів.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:40

Re: За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

Ага, и бабушки с дедушками задолбут все органы....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:30

Да можно. Но в том состоянии судебной и правоохранительной системы что сейчас имеет место - ни о чем. Это как с ограничением скорости, 50 км/ч, а по факту имели все это ограничение, так зачем же ;) Просто задекларировать, типа мы боремся ?

Главное в борьбе с коррупцией на сегодняшний день это убирать коррупционные риски которые заложены в законах, процедурах, постановлениях. Если по одному и тому же факту один закон говорит одно, другой другое, а третий и так и этак, вот вам и повод для коррупции. Некоторые законы так прописаны, что и читать их не хочется, такое ощущение что они пишутся специально для того что бы там нихрена не было понятно и у вас исчезло желание его изучать :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:43

Так и должно быть.

То же самое и по нарушениям на дороге, с любого регистратора если заснял проезд на красный, получи 50% от шьрафа и будет порядок на дорогах.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:48

  coulthard написав:Ага, и бабушки с дедушками задолбут все органы....

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:52

Re: За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

  Rainbow написав:То же самое и по нарушениям на дороге, с любого регистратора если заснял проезд на красный, получи 50% от шьрафа и будет порядок на дорогах.

Та они с банальным знаком "Остановка и стоянка запрещена" справиться не могут, просто проезжают мимо :) а тут такое ;)
Igorten
 
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