За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

Додано: Сер 21 сер, 2019 22:30

Igorten

Не совсем согласен.

Например, пожарные инспектора. Берут ВСЕ. По факту коррупция приводит в том числе к пожарам как в Одессе.

Система устроена хитро - пишется предписание на устранение, но, получив взятку, инспектор второй раз не заходит (ибо, согласно норме, может зайти, а может и не зайти). Таким образом, можно и не устранять, а в случае пожара - инспектор чист - проверка произведена, предписание есть.

И таких кормушек порядочно.



А вообще новость крайне позитивная.

Брать взятку должно быть стыдно и стремно.

В перспективе - путь на приведение роли денег в естественное их состояние (а не гипертрофированное).

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну