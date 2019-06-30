Про це повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус.
Дивися повний текст 3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості електроенергії для промисловості на 20%.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37
3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості електроенергії для промисловості на 20%.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37
Зниження тарифів для держпідприємств, які вже сьогодні субсидують приватні, однозначно "мудре рішення"(((
А Ахметов як продавав свою ел/енергію державі по 3-5 грн, (купуючи у неї ж на експорт по 1,7грн) так і буде продавати(((
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