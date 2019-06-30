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3 рішення, які повинні призвести
до зниження вартості...

3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37

3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус.

Дивися повний текст 3 рішення, які повинні призвести до зниження вартості електроенергії для промисловості на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37

Зниження тарифів для держпідприємств, які вже сьогодні субсидують приватні, однозначно "мудре рішення"(((
А Ахметов як продавав свою ел/енергію державі по 3-5 грн, (купуючи у неї ж на експорт по 1,7грн) так і буде продавати(((
Cris
 
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