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Зростання ВВП України
досягло одного з найвищих...

Зростання ВВП України досягло одного з найвищих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:04

Зростання ВВП України досягло одного з найвищих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці Михайло Демків.

Дивися повний текст Зростання ВВП України досягло одного з найвищих показників за останні роки - експерт.
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