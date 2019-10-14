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Как зарабатывать деньги?

Как зарабатывать деньги?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:12

Как зарабатывать деньги?

В этом видео мы расскажем как можно зарабатывать, тратя деньги с карты, пользуясь как кредитной картой, так и дебетовой.


Рейтинг кредитных карт с кэшбэком
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:02

Думаю, всем уже давно известно, что можно зарабатывать с помощью кешбека. Хотя, возможно я ошибаюсь, в таком случаи видео очень полезное. А ещё, хотелось бы добавить, что существуют карты с разным кешбеком. Вот тут можно найти лучшие дебетовые карты с кэшбэком.
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:43

  JenyaBond написав:Вот тут можно найти лучшие дебетовые карты с кэшбэком.

Ага, российские )
mustbe
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