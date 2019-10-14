В этом видео мы расскажем как можно зарабатывать, тратя деньги с карты, пользуясь как кредитной картой, так и дебетовой.
Рейтинг кредитных карт с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:12
Как зарабатывать деньги?
В этом видео мы расскажем как можно зарабатывать, тратя деньги с карты, пользуясь как кредитной картой, так и дебетовой.
Рейтинг кредитных карт с кэшбэком
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:02
Думаю, всем уже давно известно, что можно зарабатывать с помощью кешбека. Хотя, возможно я ошибаюсь, в таком случаи видео очень полезное. А ещё, хотелось бы добавить, что существуют карты с разным кешбеком. Вот
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:43
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