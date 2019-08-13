Банк Кредит Дніпро проводить нову акцію.
Дивися повний текст Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку Кредит Дніпро!.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:27
Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку Кредит Дніпро!.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:27
Не один банк на Украине не выдает кредит переселенцам, независимо от их кредитной истории.
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