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Час сідати за кермо, отримавши
гроші на авто від Банку...

Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:27

Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку...

Пропонуємо до обговорення:
Банк Кредит Дніпро проводить нову акцію.

Дивися повний текст Час сідати за кермо, отримавши гроші на авто від Банку Кредит Дніпро!.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:27

Не один банк на Украине не выдает кредит переселенцам, независимо от их кредитной истории.
olchet253
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