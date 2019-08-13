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Ремонт міжнародної траси
Київ–Харків показали на фото

Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33

Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото

Пропонуємо до обговорення:
На Полтавщині ремонтують важливе міжнародне шосе Київ–Харків.

Дивися повний текст Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33

Опять долбят уже положенный асфальт (((.
Как будто больше нет участков на этой дороге которые не видели ремонта более 50 (!!!) лет.
... не будет у нас дорог ((( снова
nikitash
 
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