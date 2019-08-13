На Полтавщині ремонтують важливе міжнародне шосе Київ–Харків.
Дивися повний текст Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото
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Дивися повний текст Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото.
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
Опять долбят уже положенный асфальт (((.
Как будто больше нет участков на этой дороге которые не видели ремонта более 50 (!!!) лет.
... не будет у нас дорог ((( снова
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