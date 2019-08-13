На Полтавщині ремонтують важливе міжнародне шосе Київ–Харків.
Дивися повний текст Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ремонт міжнародної траси Київ–Харків показали на фото.
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
Опять долбят уже положенный асфальт (((.
Как будто больше нет участков на этой дороге которые не видели ремонта более 50 (!!!) лет.
... не будет у нас дорог ((( снова
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:26
nikitash
Насколько я вижу, то убирают грунт с разделительной полосы. По хорошему, там бы поставить мет.отбойник и сделать по три полосы в каждую сторону, а не две, как сейчас.
Или сделают там разворот и освобождают место под разгонные полосы.
PS: что за зрадофильство, сразу ?
Додано: Сер 21 сер, 2019 05:05
LutsMan, я по этой дороге катаюсь пару раз в месяц постоянно, посему и грустно, что международная "артерия" страны, трасса на АТО - в плачевнейшем состоянии за всю её историю. Участок который делается сейчас только в этом году перестилали два раза. И снова))). А есть более десятка участков, которые не трогались со времён совка. Зрада? Да называйте как хотите - факты на лицо)
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