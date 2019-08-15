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Радник Зеленського пропонує
розділити Нафтогаз і...

Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58

Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...

Пропонуємо до обговорення:
Великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.

Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58

Все вірно сказано.
victor_logatskiy
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