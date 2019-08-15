Великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.
Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58
Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:39
Да, а потом сюда зайдут транснациональные корпорации, монстры еще побольше и приберут все к рукам
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