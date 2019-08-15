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Радник Зеленського пропонує
розділити Нафтогаз і...

Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58

Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...

Пропонуємо до обговорення:
Великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.

Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58

Все вірно сказано.
victor_logatskiy
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:39

Да, а потом сюда зайдут транснациональные корпорации, монстры еще побольше и приберут все к рукам
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:53

Ага, разделить и продать. А денежки профукать и раздерибанить.

А почему не хотят рассмотреть вариант с акционированием всей государственной собственности (которую они собрались продать за 3 копейки) между всеми гражданами Украины (ведь это именно им она принадлежит)? На персональные счета в электронном виде зачислить акции и пусть себе каждый решает, продать их на бирже или оставить. И вопрос с субсидиями в основной своей части закроется минимум на несколько лет, так как те у кого нет денег на коммуналку смогут продать свою часть акций за живые деньги и заплатить этими деньгами.
И фондовый рынок стартанет и люди будут вынуждены финансово образовываться, ведь они уже будут реальными, а не гипотетическими собственниками-акционерами предприятий.

У одного только Нафтогаза, судя по его отчетам, только за прошлый год прибыль, если разделить на всех - больше 1 тыс. грн на каждого гражданина Украины.
От государства только контроль за финансами, чтобы не спрятали реальные доходы с продажи потребуется. Одни только плюсы.

Да только хрена-с-два когда наши чиновники такую кормушку из своих рук выпустят, хоть там с Зе хоть без :evil:
Сами продадут и сами же купят за копейки, как когда то показала приватизация 90-х.
EKO
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