Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...

Додано: Вів 20 сер, 2019 21:53

Ага, разделить и продать. А денежки профукать и раздерибанить.А почему не хотят рассмотреть вариант с акционированием всей государственной собственности (которую они собрались продать за 3 копейки) между всеми гражданами Украины (ведь это именно им она принадлежит)? На персональные счета в электронном виде зачислить акции и пусть себе каждый решает, продать их на бирже или оставить. И вопрос с субсидиями в основной своей части закроется минимум на несколько лет, так как те у кого нет денег на коммуналку смогут продать свою часть акций за живые деньги и заплатить этими деньгами.И фондовый рынок стартанет и люди будут вынуждены финансово образовываться, ведь они уже будут реальными, а не гипотетическими собственниками-акционерами предприятий.У одного только Нафтогаза, судя по его отчетам, только за прошлый год прибыль, если разделить на всех - больше 1 тыс. грн на каждого гражданина Украины.От государства только контроль за финансами, чтобы не спрятали реальные доходы с продажи потребуется. Одни только плюсы.Да только хрена-с-два когда наши чиновники такую кормушку из своих рук выпустят, хоть там с Зе хоть безСами продадут и сами же купят за копейки, как когда то показала приватизация 90-х.