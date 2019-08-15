Великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.
Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:58
Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радник Зеленського пропонує розділити Нафтогаз і Укрзалізницю.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:39
Да, а потом сюда зайдут транснациональные корпорации, монстры еще побольше и приберут все к рукам
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:53
Ага, разделить и продать. А денежки профукать и раздерибанить.
А почему не хотят рассмотреть вариант с акционированием всей государственной собственности (которую они собрались продать за 3 копейки) между всеми гражданами Украины (ведь это именно им она принадлежит)? На персональные счета в электронном виде зачислить акции и пусть себе каждый решает, продать их на бирже или оставить. И вопрос с субсидиями в основной своей части закроется минимум на несколько лет, так как те у кого нет денег на коммуналку смогут продать свою часть акций за живые деньги и заплатить этими деньгами.
И фондовый рынок стартанет и люди будут вынуждены финансово образовываться, ведь они уже будут реальными, а не гипотетическими собственниками-акционерами предприятий.
У одного только Нафтогаза, судя по его отчетам, только за прошлый год прибыль, если разделить на всех - больше 1 тыс. грн на каждого гражданина Украины.
От государства только контроль за финансами, чтобы не спрятали реальные доходы с продажи потребуется. Одни только плюсы.
Да только хрена-с-два когда наши чиновники такую кормушку из своих рук выпустят, хоть там с Зе хоть без
Сами продадут и сами же купят за копейки, как когда то показала приватизация 90-х.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:03
Опять 25-ть Мне интересно виденье данной продажи, что именно, как, какими частями. А то опять что то сказанул и додумывайте сами. Как можно из этого огрызка информации что то понять, а тем более сложить мнение о целесообразности ?
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:50
Вообще то Укрспирт ОЧЕНЬ прибыльное предприятие!!! Нафига резать курицу несущую золотые яйца? Вывод один - кто то наметил прихватизировать!
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48
Если бы транснациональные монстры владели частью украинской ГТС, то разговор с Путиным по поводу его потоков был бы совсем другим.
Если бы транснациональные монстры владели землей и активами на Донбассе, скорее всего, никакой войны бы не было.
Потому что в обоих случаях защищала бы свои активы на территории Украины не кучка провинциальных украинских бандитов, а те самые транснациональные корпорации-монстры. Есть сомнения, кто победил бы в конфликте с Путиным, попробуй он посягнуть на их собственность или прибыли от того же транзита газа?
Мораль этой басни: лучше получать 51% от 3 млрд, чем 100% от нуля.
Очень печально, что наши предыдущие керманычи этого не понимали. А теперь уже поздно.
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