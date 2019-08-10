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Голова Рахункової палати
назвав причини невиконання...

Голова Рахункової палати назвав причини невиконання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:03

Голова Рахункової палати назвав причини невиконання...

Пропонуємо до обговорення:
За перше півріччя 2019 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 28 млрд грн. А причина того - проблеми в плануванні окремих доходів і рішення Кабміну.

Дивися повний текст Голова Рахункової палати назвав причини невиконання плану доходів до держбюджету.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:03

причины простаые - первая- развал экономики, вторая - дилетанство и пофигизм ответственных за данное направление
blueiceua
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