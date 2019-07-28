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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:05

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла Голвоа фонду гарантування Світлана Рекрут.

Дивися повний текст До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про плани відшкодування за вкладами.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:06

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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:15

  Surfer написав:давно пора

В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн. Это заоблачная сумма для 99% жителей Украины. А вот, олигархам, реально добро делают. С одной страны, может кто-то из сильных мира сего и захочет перевести деньги из офшора в украинские банки. Но, с другой стороны, если опять будет банкопад, не факт, что будут выплачивать депозиты сгоревших банков вообще кому-либо, т.к. нагрузка на фонд возрастёт на порядок, за счёт миллионов олигархов, и бабушка-пенсионерка вообще не сможет забрать с депозита свою 1000 гривен.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:40

  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:давно пора

В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн. Это заоблачная сумма для 99% жителей Украины. А вот, олигархам, реально добро делают. С одной страны, может кто-то из сильных мира сего и захочет перевести деньги из офшора в украинские банки. Но, с другой стороны, если опять будет банкопад, не факт, что будут выплачивать депозиты сгоревших банков вообще кому-либо, т.к. нагрузка на фонд возрастёт на порядок, за счёт миллионов олигархов, и бабушка-пенсионерка вообще не сможет забрать с депозита свою 1000 гривен.


Еще как имеет смысл. Интересных банковских предложений после выкошенной наполовину банковской системы раз-два и обчелся. А в ряде нынешних банков дающих например 1% годовых - вообще проще и надежней наверное под грушу закопать. Смысл есть и с точки зрения роста привлекательности банковской системы украины в целом.
По поводу дичайших поводу страшилок "все все равно пропадет" и бабки с "пропавшей" 1000 грн - можете считать пустил слезу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:03

  Surfer написав:Еще как имеет смысл. Интересных банковских предложений после выкошенной наполовину банковской системы раз-два и обчелся

Вы же сами видели, что происходило с банками перед банкротством. Например, фидо и михайловский принимали депозиты под 30-70% годовых, и сразу же выводили эти деньги в офшоры. Причём, вкладчики знали, что эти банки сгорят в ближайшие месяцы, но засовывали туда свои деньги ради больших процентов, зная, что их сразу крадут, но фонд гарантирования всё равно выплатит столько же денег, только уже из бюджета. Вот вам и интересные предложения от банков.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:13

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

  Surfer написав:По поводу дичайших поводу страшилок "все все равно пропадет" и бабки с "пропавшей" 1000 грн - можете считать пустил слезу.

Сами подумайте, перед банкротством, с суммой гарантирования 100 000 евро, банк спокойно наростит депозитный портфель с 10 миллионов до 10 миллиардов, сделав ставку, скажем 200% годовых в долларах, сразу украдёт их, и положит выплату этих денег на государство. А государство может просто не потянуть такие суммы, или просто допечатает гривен, обесценив сбережения.

Те же безналоговые депозиты от приватбанка до сих пор аукаются нашей стране. Уже 155 миллиардов гривен туда залили.
safonovstanislav
 
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