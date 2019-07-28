До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Сер 21 сер, 2019 00:26

Moneta написав: так может рассуждать лишь человек никогда не державший в руках более 200 тыс. В 4 банка ездить уже напряжно: у одного отделение на оболони, у второго на палаце украины, у третьего депозит на 185 дней (вместо 180), а в четвертом выеживаются, и не хотят принимать выше 150 тыс грн. И ты как дурак, с сумкой полной кеша гоняешь по городу, а потом еще повторить этот путь, когда депо кончатся. Про 10 банков и жену в догонку это уж совсем должно быть скучно человеку. так может рассуждать лишь человек никогда не державший в руках более 200 тыс. В 4 банка ездить уже напряжно: у одного отделение на оболони, у второго на палаце украины, у третьего депозит на 185 дней (вместо 180), а в четвертом выеживаются, и не хотят принимать выше 150 тыс грн. И ты как дурак, с сумкой полной кеша гоняешь по городу, а потом еще повторить этот путь, когда депо кончатся. Про 10 банков и жену в догонку это уж совсем должно быть скучно человеку.

Вот, например, статья:От 100 тыс. до 200 тыс. грн на депозитах находятся у 476 тыс. украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.Это 1.2% от всего к-ва клиентов банков. Это при том, что в эти 1.2% одни и те же люди входят несколько раз, как клиенты разных банков и вклады оформленные на родственников, чтоб не вылезти за пределы фонда гарантирования. Т.е., реально эти люди просто перераспределят свои деньги из нескольких банков в 1 с лучшими условиями и общая сумма компенсации фондом, в случае банкротства банка, для этой группы не изменится. Просто, типа, удобнееА вот, основная часть денег - это деньги людей, у которых богатство уже не помещается в лимиты фонда. Это меньше, чем 0.9% вкладчиков, которые держат суммы в банках от 200 тыс грн, и их вклады в сумме составляют больше, чем 58% от всех вкладов. И вот, ради этих 0.9% будет приниматься этот закон.Как по мне, лучше поездить, но в случае чего, получить деньги из фонда, чем лимит поднимут, и фонд просто окачурится, т.к. не справится с выплатой денег тем 0.9% вкладчиков 200+, ради которых лимит и хотят поднять.