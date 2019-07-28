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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:19

  Menwyy написав:Я помню чудное мгновение, но...нет. откуда вы взяли эти цифры? У них было явное разделение между инвестициями в ИРЦ и банковскими депозитами.

Причём тут инвестиции? В ФИДО было по-моему 72% годовых именно по депозитам!
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:23

  sergey_sryvkin написав:Що їм зараз заважає робити те саме в межах 200 тис?.. :)

Ничего не мешает. По-этому до закрытия так и делали. Тот же приват пылесосил валюту под чистыми 13% годовых. А потом национализация, и 155 миллиардов гривен из бюджета!

Если бы лимит был 100 000 евро, то несли бы намного большие суммы, и дырки в бюджете были бы намного шире
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:27

  sergey_sryvkin написав:
  safonovstanislav написав:В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн.

Ви це колись робили, чи теоретизуєте?..

Я не делал. Таких сумм у меня нет, как и большинства жителей Украины. Именно, по-этому не вижу смысла увеличивать сумму гарантирования в угоду 1% вкладчиков, ставя под угрозу деньги остальных 99% вкладчиков.
Давайте тогда ещё запретим общественный транспорт, ведь он мешает движению лексусов.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:43

  safonovstanislav написав:
  sergey_sryvkin написав:
  safonovstanislav написав:В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн.

Ви це колись робили, чи теоретизуєте?..

Я не делал. Таких сумм у меня нет, как и большинства жителей Украины. Именно, по-этому не вижу смысла увеличивать сумму гарантирования в угоду 1% вкладчиков, ставя под угрозу деньги остальных 99% вкладчиков.
Давайте тогда ещё запретим общественный транспорт, ведь он мешает движению лексусов.

Переведите действующую сумму в евро по курсу когда она была установлена и успАкойтесь.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:50

  Moneta написав:
  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:давно пора

В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн. Это заоблачная сумма для 99% жителей Украины. А вот, олигархам, реально добро делают. С одной страны, может кто-то из сильных мира сего и захочет перевести деньги из офшора в украинские банки. Но, с другой стороны, если опять будет банкопад, не факт, что будут выплачивать депозиты сгоревших банков вообще кому-либо, т.к. нагрузка на фонд возрастёт на порядок, за счёт миллионов олигархов, и бабушка-пенсионерка вообще не сможет забрать с депозита свою 1000 гривен.
так может рассуждать лишь человек никогда не державший в руках более 200 тыс. В 4 банка ездить уже напряжно: у одного отделение на оболони, у второго на палаце украины, у третьего депозит на 185 дней (вместо 180), а в четвертом выеживаются, и не хотят принимать выше 150 тыс грн. И ты как дурак, с сумкой полной кеша гоняешь по городу, а потом еще повторить этот путь, когда депо кончатся. Про 10 банков и жену в догонку это уж совсем должно быть скучно человеку.

Для меня оказалось проще выбрать район города где много разных банков и ездить уже в один адрес. В Киеве это не проблема.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:51

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Ну - тут все зрозуміло ... У кого є більше 100 000 євро вільними - тільки "за" , у кого немає і ніколи не буде в найближчі років 10 - проти . 98 % вкладників ( по кількості ) - будуть проти значить . Але ж рішення приймають ті , у кого ці 100 000 євро є ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:51

Речь вообще ни о чем.
Какие 100т евро? до 2027 года может быть все что угодно.
Тут вкладчики будут рады хотя бы 300-400т, но уже сейчас.
Rainbow
 
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  #<12
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