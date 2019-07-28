До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн. Это заоблачная сумма для 99% жителей Украины. А вот, олигархам, реально добро делают. С одной страны, может кто-то из сильных мира сего и захочет перевести деньги из офшора в украинские банки. Но, с другой стороны, если опять будет банкопад, не факт, что будут выплачивать депозиты сгоревших банков вообще кому-либо, т.к. нагрузка на фонд возрастёт на порядок, за счёт миллионов олигархов, и бабушка-пенсионерка вообще не сможет забрать с депозита свою 1000 гривен.
О да, для олигархов это конечно сумма Надо быть ебнутым, чтоб держать деньги в 10 банках. Это за всеми надо следить. Еще периодически ходить карточки менять и бумажки подписывать + какие-то комиссии. Ну да и из этих всех банков будут периодически звонить. что-то предлагать и интересоваться качеством обслуживания И это в свете около нулевых валютных вкладов.
Зависит суммы на счетах. Многие очень хотели бы иметь такие "проблемы" со своими миллионами, даже гривень.