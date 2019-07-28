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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:34

  ssnet написав:
  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:давно пора

В этом просто нет смысла. Сейчас семья из 2 человек может разместить в 10 разных банков в сумме 4 000 000 грн. Это заоблачная сумма для 99% жителей Украины. А вот, олигархам, реально добро делают. С одной страны, может кто-то из сильных мира сего и захочет перевести деньги из офшора в украинские банки. Но, с другой стороны, если опять будет банкопад, не факт, что будут выплачивать депозиты сгоревших банков вообще кому-либо, т.к. нагрузка на фонд возрастёт на порядок, за счёт миллионов олигархов, и бабушка-пенсионерка вообще не сможет забрать с депозита свою 1000 гривен.

О да, для олигархов это конечно сумма :mrgreen: Надо быть ебнутым, чтоб держать деньги в 10 банках. Это за всеми надо следить. Еще периодически ходить карточки менять и бумажки подписывать + какие-то комиссии. Ну да и из этих всех банков будут периодически звонить. что-то предлагать и интересоваться качеством обслуживания :mrgreen: И это в свете около нулевых валютных вкладов.

Зависит суммы на счетах. Многие очень хотели бы иметь такие "проблемы" со своими миллионами, даже гривень.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:43

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:52

  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Думаю, что лимит повысят только после нулевой декларации и запуска всеобщего декларирования доходов и расходов.
Тут как бы проблема финмон. отпадет сама по себе :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:53

  Rainbow написав:Речь вообще ни о чем.
Какие 100т евро? до 2027 года может быть все что угодно.
Тут вкладчики будут рады хотя бы 300-400т, но уже сейчас.

Так его и будут повышать постепенно. Видел документы с презентации НБУ еще в прошлом году, этой теме с планами повысить в итоге до 100 тыс евро не один год.
  orgnetua2 написав:Можно начать с пересчета вкладчикам Дельта Банка ))) Куда скинуть реквизиты?

Мечтать не вредно
  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:05

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Аж до 2027? Я зараз хочу, набридло по банкам бігать...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:40

  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Платить налоги не пробовали?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:43

  Faceless написав:
  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально

Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:45

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Платить налоги не пробовали?

Какие налоги? Я наёмный сотрудник, большинство работодателей выплачивали минималку + зп в конверте.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:51

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

  BIGor написав:а уклонение повесят на работников?

Вы всегда сами можете задекларировать доход из конверта и самостоятельно оплатить НДФЛ + военный сбор :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:52

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально

Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.

В смысле "не реально" -- тупо говорим работодателю "Хочу получать белую зарплату. Налоги, естественно, вычитаются из зарплаты." -- и все -- белая зарплата обеспечена. Но что-то не находится желающих "получать" процентов на 30 меньше.
Так что не нужно тут сказок про уклоняющихся работодателей...
_hunter
 
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