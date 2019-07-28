До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Сер 21 сер, 2019 14:53

BIGor написав: Какие налоги? Я наёмный сотрудник, большинство работодателей выплачивали минималку + зп в конверте. Какие налоги? Я наёмный сотрудник, большинство работодателей выплачивали минималку + зп в конверте.

То, что вы получаете в конверте - тоже облагается налогом. Заплатите 18% от полученных в конверте денег государству, и у вас будет бумажка, которую вы сможете показать в банке о происхождении денег. Вы уклоняетесь от уплаты налогов, а виноват, как всегда кто-то другойНе судите о других по себе. Платите налоги и спите спокойно. Тогда вопросов, как доказать существование денег отпадёт сам собой.Как тут правильно написали, если работодатель платит официально хоть что-то, то для него не проблема платить и остальное официально за вычетом уплаченных налогов. Или можете доплачивать налоги сами на деньги, полученные в конверте. Так что, не нужно винить работодателя, просто свой карман ближе к телу, а за школы/садики/парки и прочую инфраструктуру пусть платят другие, а вы будете ей просто пользоваться