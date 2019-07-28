RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:53

  BIGor написав:Какие налоги? Я наёмный сотрудник, большинство работодателей выплачивали минималку + зп в конверте.

То, что вы получаете в конверте - тоже облагается налогом. Заплатите 18% от полученных в конверте денег государству, и у вас будет бумажка, которую вы сможете показать в банке о происхождении денег. Вы уклоняетесь от уплаты налогов, а виноват, как всегда кто-то другой

Не судите о других по себе. Платите налоги и спите спокойно. Тогда вопросов, как доказать существование денег отпадёт сам собой.

Как тут правильно написали, если работодатель платит официально хоть что-то, то для него не проблема платить и остальное официально за вычетом уплаченных налогов. Или можете доплачивать налоги сами на деньги, полученные в конверте. Так что, не нужно винить работодателя, просто свой карман ближе к телу, а за школы/садики/парки и прочую инфраструктуру пусть платят другие, а вы будете ей просто пользоваться
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:32

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:А как же финмон с его ограничением в 150 тыс. грн? Документы собрать на такую сумму просто нереально.

Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально

Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.
Реально поменять работу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25394
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:55

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально

Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.
Реально поменять работу

Очень много советчиков-теоретиков.
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3076
З нами з: 19.09.10
Подякував: 515 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:58

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="4730529:Faceless"]
Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально

Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.
Реально поменять работу

Очень много советчиков-теоретиков.[/quote]Вы никогда не меняли работу по своей инициативе? Сочувствую, значит вы - теоретик
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25394
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:31

  BIGor написав:Советы от форумчан: заплатите просто так миллиард денег которых нет, создайте всеукраинский профсоюз, смените страну.

Для вас платить налоги - это дикость. Но, не судите всех по себе. Мне тоже не в радость отдавать деньги на благоустройство страны. Но, это обязанность. Я не хочу приходить в банк и говорить, у меня зарплата - минималка, но на депозит примите миллиард
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 10.05.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:43

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Якщо задекларувати 'неофіційну' зп, то прийдуть до роботодавця ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 15.04.09
Подякував: 435 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:51

Не нервничайте.. Пусть вначале хотя бы до 300 тыс.гривен поднимут...
noxfox70
 
Повідомлень: 175
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:59

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Якщо не буде мегаскачків курсу, то щоб довести до 100т євро в 2027, треб додавати десь по 400тис щорічно. В принципі непогано.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 15.04.09
Подякував: 435 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:18

  chipmunk написав:Якщо задекларувати 'неофіційну' зп, то прийдуть до роботодавця ;)

Именно по этой причине не один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал про это).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 991
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Волгарь і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Mercedes-Benz роздасть по 3000 євро власникам дизельних авто
R2 » Суб 10 сер, 2019 15:33
5 345
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 20:26
vkozjun
Голова ФГВФО: Вже практично нічого продавати
R2 » Нед 04 сер, 2019 01:05
7 422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:57
blueiceua
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро новим...
R2 » Нед 28 лип, 2019 14:33
5 601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 15:05
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.