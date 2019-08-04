До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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BIGor написав:Какие налоги? Я наёмный сотрудник, большинство работодателей выплачивали минималку + зп в конверте.
То, что вы получаете в конверте - тоже облагается налогом. Заплатите 18% от полученных в конверте денег государству, и у вас будет бумажка, которую вы сможете показать в банке о происхождении денег. Вы уклоняетесь от уплаты налогов, а виноват, как всегда кто-то другой
Не судите о других по себе. Платите налоги и спите спокойно. Тогда вопросов, как доказать существование денег отпадёт сам собой.
Как тут правильно написали, если работодатель платит официально хоть что-то, то для него не проблема платить и остальное официально за вычетом уплаченных налогов. Или можете доплачивать налоги сами на деньги, полученные в конверте. Так что, не нужно винить работодателя, просто свой карман ближе к телу, а за школы/садики/парки и прочую инфраструктуру пусть платят другие, а вы будете ей просто пользоваться
BIGor написав:[quote="4730529:Faceless"] Почему же нереально то. Ну, если нет официального дохода, не было продаж дорогого имущества - то есть явное уклонение от налогов, то да, "нереально". А так - все вполне реально
Интересно, работодатель уклонялся от налогов (зп в конвертах) - а уклонение повесят на работников? Как бы заставить работодателя платить официальную ЗП в нынешней ситуации нереально.
Реально поменять работу
Очень много советчиков-теоретиков.[/quote]Вы никогда не меняли работу по своей инициативе? Сочувствую, значит вы - теоретик
BIGor написав:Советы от форумчан: заплатите просто так миллиард денег которых нет, создайте всеукраинский профсоюз, смените страну.
Для вас платить налоги - это дикость. Но, не судите всех по себе. Мне тоже не в радость отдавать деньги на благоустройство страны. Но, это обязанность. Я не хочу приходить в банк и говорить, у меня зарплата - минималка, но на депозит примите миллиард
BIGor написав:Советы от форумчан: заплатите просто так миллиард денег которых нет, создайте всеукраинский профсоюз, смените страну.
Для вас платить налоги - это дикость. Но, не судите всех по себе. Мне тоже не в радость отдавать деньги на благоустройство страны. Но, это обязанность. Я не хочу приходить в банк и говорить, у меня зарплата - минималка, но на депозит примите миллиард
Бредите, я не должен платить налоги за работодателя. Почитайте законодательство, кто платит налоги за наемного работника. Узнаете много чего интересного. А за миллиарды - тоже бредите, обсуждается сумма в 150 000 грн (это эквивалент 6000 дол США).