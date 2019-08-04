До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 06:50
А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?
Додано: Вів 27 сер, 2019 07:08
Вы откуда упали?
Или по найму никогда не работали, или сверхценный специалист.
За последние 11 лет работы на линии на стройке только один раз в течение 2-х лет получал белую зарплату, причем от приватовской конторы.
В остальных случаях вам просто скажут "давай, до свиданья. Или шагай в ногу, или не путайся под ногами".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 27 сер, 2019 07:12
Не будет никакой работодатель светит зарплату своих работников из-за их желания т.к., в первую очередь, это невыгодно ему.
Сложилась система обналички в которую задействованы фискальные органы способные повлиять на функционирование предприятия плюс многочисленные отчисления,поэтому дело не в работнике или работодателе, а в системе в стране.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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