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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:50

  _hunter написав:
  chipmunk написав:Якщо задекларувати 'неофіційну' зп, то прийдуть до роботодавця ;)

Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:

А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:08

  _hunter написав:Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:


Вы откуда упали?
Или по найму никогда не работали, или сверхценный специалист.
За последние 11 лет работы на линии на стройке только один раз в течение 2-х лет получал белую зарплату, причем от приватовской конторы.
В остальных случаях вам просто скажут "давай, до свиданья. Или шагай в ногу, или не путайся под ногами".
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:12

  BIGor написав:А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?


Не будет никакой работодатель светит зарплату своих работников из-за их желания т.к., в первую очередь, это невыгодно ему.
Сложилась система обналички в которую задействованы фискальные органы способные повлиять на функционирование предприятия плюс многочисленные отчисления,поэтому дело не в работнике или работодателе, а в системе в стране.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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