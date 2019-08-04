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До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:50

  _hunter написав:
  chipmunk написав:Якщо задекларувати 'неофіційну' зп, то прийдуть до роботодавця ;)

Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:

А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:08

  _hunter написав:Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:


Вы откуда упали?
Или по найму никогда не работали, или сверхценный специалист.
За последние 11 лет работы на линии на стройке только один раз в течение 2-х лет получал белую зарплату, причем от приватовской конторы.
В остальных случаях вам просто скажут "давай, до свиданья. Или шагай в ногу, или не путайся под ногами".
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:12

  BIGor написав:А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?


Не будет никакой работодатель светить зарплату своих работников из-за их желания т.к., в первую очередь, это невыгодно ему.
Сложилась система обналички в которую задействованы фискальные органы способные повлиять на функционирование предприятия плюс многочисленные отчисления,поэтому дело не в работнике или работодателе, а в системе в стране.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:20

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:Советы от форумчан: заплатите просто так миллиард денег которых нет, создайте всеукраинский профсоюз, смените страну.

Для вас платить налоги - это дикость. Но, не судите всех по себе. Мне тоже не в радость отдавать деньги на благоустройство страны. Но, это обязанность. Я не хочу приходить в банк и говорить, у меня зарплата - минималка, но на депозит примите миллиард

Бредите, я не должен платить налоги за работодателя. Почитайте законодательство, кто платит налоги за наемного работника. Узнаете много чего интересного.
А за миллиарды - тоже бредите, обсуждается сумма в 150 000 грн (это эквивалент 6000 дол США).

"за работодателя" -- конечно нет. А вот "за себя" -- должен.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:23

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  chipmunk написав:Якщо задекларувати 'неофіційну' зп, то прийдуть до роботодавця ;)

Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:

А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?

А тут уже нужно решать -- одевать трусы или снимать крестик. Но это выбор именно работника. -- не нужно пытаться переложить с себя ответственность.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:26

  shapo написав:
  _hunter написав:Именно по этой причине ни один вменяемый работодатель не откажет работнику в желании получать полностью белую зарплату (я выше уже писал как этого добиться).
Не вменяемых работодателей -- не жалко :roll:


Вы откуда упали?
Или по найму никогда не работали, или сверхценный специалист.
За последние 11 лет работы на линии на стройке только один раз в течение 2-х лет получал белую зарплату, причем от приватовской конторы.
В остальных случаях вам просто скажут "давай, до свиданья. Или шагай в ногу, или не путайся под ногами".

"на линии на стройке" действительно не работал. Но это плохой пример -- неквалифицированная раб. сила действительно "в стороне" стоит -- у наших соседей там вообще без паспортов народ пашет.
Во многих "остальных" случаях -- страхование/медицина/продажи -- вообще без проблем белую зарплату получать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:27

  shapo написав:
  BIGor написав:А кто из вменяемых наемных работников будет согласен зарабатывать за ту же работу ниже рынка на 40%?


Не будет никакой работодатель светить зарплату своих работников из-за их желания т.к., в первую очередь, это невыгодно ему.
Сложилась система обналички в которую задействованы фискальные органы способные повлиять на функционирование предприятия плюс многочисленные отчисления,поэтому дело не в работнике или работодателе, а в системе в стране.

"невыгодно" чем? -- товарищи засмеют?
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:53

  _hunter написав:
"на линии на стройке" действительно не работал. Но это плохой пример -- неквалифицированная раб. сила действительно "в стороне" стоит -- у наших соседей там вообще без паспортов народ пашет.
Во многих "остальных" случаях -- страхование/медицина/продажи -- вообще без проблем белую зарплату получать.

Я работаю инженером за минимальную официальную и остальное в конверте, рабочие только в конверте. Насчёт квалификации вопрос спорный. Вы 26-этажку сможете построить со своей квалификацией?
Про соседей в отличие от вас не знаю т. к. давно там не был
Востаннє редагувалось shapo в Вів 27 сер, 2019 09:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:53

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Для вас платить налоги - это дикость. Но, не судите всех по себе. Мне тоже не в радость отдавать деньги на благоустройство страны. Но, это обязанность. Я не хочу приходить в банк и говорить, у меня зарплата - минималка, но на депозит примите миллиард

Бредите, я не должен платить налоги за работодателя. Почитайте законодательство, кто платит налоги за наемного работника. Узнаете много чего интересного.
А за миллиарды - тоже бредите, обсуждается сумма в 150 000 грн (это эквивалент 6000 дол США).

"за работодателя" -- конечно нет. А вот "за себя" -- должен.

Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник? Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие. Может налоговый кодекс поменялся?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57

  _hunter написав:"невыгодно" чем? -- товарищи засмеют?

Вы опять ничего не поняли или кем-то прикидываетесь?
Коррумпированная система Украины сложившаяся за 28лет не допустит ибо чиновники из надзорных и правоохранительных ведомств на зарплату не живут. А так за что им давать?
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