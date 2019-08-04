До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:59
shapo написав:
Я работаю инженером за минимальную официальную и остальное в конверте, рабочие только в конверте.
Я уже писал как начать получать всю зарплату официально. Естественно она станет меньше на сумму налогов.
Про рабочих я писал -- это отдельная (местами грустная) история.
shapo написав:
Насчёт квалификации вопрос спорный. Вы 26-этажку сможете построить со своей квалификацией?
Бессмысленный спор. Я и бетон из "подручных" материаллов не "сделаю".
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:03
BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав:
Бредите, я не должен платить налоги за работодателя. Почитайте законодательство, кто платит налоги за наемного работника. Узнаете много чего интересного.
А за миллиарды - тоже бредите, обсуждается сумма в 150 000 грн (это эквивалент 6000 дол США).
"за работодателя" -- конечно нет. А вот "за себя" -- должен.
Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник? Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие. Может налоговый кодекс поменялся?
> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".
> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07
shapo написав: _hunter написав:
"невыгодно" чем? -- товарищи засмеют?
Вы опять ничего не поняли или кем-то прикидываетесь?
Коррумпированная система Украины сложившаяся за 28лет не допустит ибо чиновники из надзорных и правоохранительных ведомств на зарплату не живут. А так за что им давать?
Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14
_hunter написав:
Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..
Надзорные это Киевзем, ГлавАПУ, ГАСК, многочисленные конторы от Укртелекома до Киевгаза требующие при начале строительства в центре согласовывать с ними все в пределах их зоны контроля. У Киевгаза это 15м от их трубопроводов, Укртелеком в основном залезает за красные линии, с метро рядом лучше вообще не связываться.
Правоохранительные органы это прокуратура, менты, иногда СБУ. В основном работают первые по заявкам, но и вторые не прочь получить свою копейку после крышевания наркотиков и проституции. Рядовые менты любят получать мзду в выходные и после 22-00 за производимых стройкой шум. Теперь вопрос на засыпку - где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:21
_hunter написав: shapo написав:
Насчёт квалификации вопрос спорный. Вы 26-этажку сможете построить со своей квалификацией?
Бессмысленный спор. Я и бетон из "подручных" материаллов не "сделаю".
Тогда зачем рассуждать о чужой квалификации?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25
_hunter написав:
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.
Чушь.
Только особо ценным работникам перед пенсией светят немного больше чем остальным, а требующий засветить свою зарплату будет на следующий день искать другую работу
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:33
shapo написав: _hunter написав:
Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..
Надзорные это Киевзем, ГлавАПУ, ГАСК, многочисленные конторы от Укртелекома до Киевгаза требующие при начале строительства в центре согласовывать с ними все в пределах их зоны контроля. У Киевгаза это 15м от их трубопроводов, Укртелеком в основном залезает за красные линии, с метро рядом лучше вообще не связываться.
Правоохранительные органы это прокуратура, менты, иногда СБУ. В основном работают первые по заявкам, но и вторые не прочь получить свою копейку после крышевания наркотиков и проституции. Рядовые менты любят получать мзду в выходные и после 22-00 за производимых стройкой шум. Теперь вопрос на засыпку - где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Как "все эти люди" (газы/земы и прочие) относятся к вопросу белых зарплат?
> где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Там же, где и сейчас. Зарплаты платить полностью белые. Противоречий до сих пор не наблюдаю.
Последний пункт, кстати, порадовал... -- а просто "не шуметь" -- не вариант? -- или тут все в "дык мне же надо" упирается?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:36
_hunter написав:
> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".
> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.
Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?
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