До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14

_hunter написав: Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?.. Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..

Надзорные это Киевзем, ГлавАПУ, ГАСК, многочисленные конторы от Укртелекома до Киевгаза требующие при начале строительства в центре согласовывать с ними все в пределах их зоны контроля. У Киевгаза это 15м от их трубопроводов, Укртелеком в основном залезает за красные линии, с метро рядом лучше вообще не связываться.Правоохранительные органы это прокуратура, менты, иногда СБУ. В основном работают первые по заявкам, но и вторые не прочь получить свою копейку после крышевания наркотиков и проституции. Рядовые менты любят получать мзду в выходные и после 22-00 за производимых стройкой шум. Теперь вопрос на засыпку - где брать деньги им на взяти если работать вбелую?