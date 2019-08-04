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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:59

  shapo написав:Я работаю инженером за минимальную официальную и остальное в конверте, рабочие только в конверте.

Я уже писал как начать получать всю зарплату официально. Естественно она станет меньше на сумму налогов.
Про рабочих я писал -- это отдельная (местами грустная) история.

  shapo написав:Насчёт квалификации вопрос спорный. Вы 26-этажку сможете построить со своей квалификацией?

Бессмысленный спор. Я и бетон из "подручных" материаллов не "сделаю".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:03

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Бредите, я не должен платить налоги за работодателя. Почитайте законодательство, кто платит налоги за наемного работника. Узнаете много чего интересного.
А за миллиарды - тоже бредите, обсуждается сумма в 150 000 грн (это эквивалент 6000 дол США).

"за работодателя" -- конечно нет. А вот "за себя" -- должен.

Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник? Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие. Может налоговый кодекс поменялся?

> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".

> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07

  shapo написав:
  _hunter написав:"невыгодно" чем? -- товарищи засмеют?

Вы опять ничего не поняли или кем-то прикидываетесь?
Коррумпированная система Украины сложившаяся за 28лет не допустит ибо чиновники из надзорных и правоохранительных ведомств на зарплату не живут. А так за что им давать?

Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14

  _hunter написав:Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..

Надзорные это Киевзем, ГлавАПУ, ГАСК, многочисленные конторы от Укртелекома до Киевгаза требующие при начале строительства в центре согласовывать с ними все в пределах их зоны контроля. У Киевгаза это 15м от их трубопроводов, Укртелеком в основном залезает за красные линии, с метро рядом лучше вообще не связываться.
Правоохранительные органы это прокуратура, менты, иногда СБУ. В основном работают первые по заявкам, но и вторые не прочь получить свою копейку после крышевания наркотиков и проституции. Рядовые менты любят получать мзду в выходные и после 22-00 за производимых стройкой шум. Теперь вопрос на засыпку - где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:21

  _hunter написав:
  shapo написав:Насчёт квалификации вопрос спорный. Вы 26-этажку сможете построить со своей квалификацией?

Бессмысленный спор. Я и бетон из "подручных" материаллов не "сделаю".

Тогда зачем рассуждать о чужой квалификации?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25

  _hunter написав:Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.

Чушь.
Только особо ценным работникам перед пенсией светят немного больше чем остальным, а требующий засветить свою зарплату будет на следующий день искать другую работу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:33

  shapo написав:
  _hunter написав:Опять ничего не понял. "надзорных" -- это каких? -- а "правоохранительные" каким боком к белым зарплатам относятся?..

Надзорные это Киевзем, ГлавАПУ, ГАСК, многочисленные конторы от Укртелекома до Киевгаза требующие при начале строительства в центре согласовывать с ними все в пределах их зоны контроля. У Киевгаза это 15м от их трубопроводов, Укртелеком в основном залезает за красные линии, с метро рядом лучше вообще не связываться.
Правоохранительные органы это прокуратура, менты, иногда СБУ. В основном работают первые по заявкам, но и вторые не прочь получить свою копейку после крышевания наркотиков и проституции. Рядовые менты любят получать мзду в выходные и после 22-00 за производимых стройкой шум. Теперь вопрос на засыпку - где брать деньги им на взяти если работать вбелую?

Как "все эти люди" (газы/земы и прочие) относятся к вопросу белых зарплат?
> где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Там же, где и сейчас. Зарплаты платить полностью белые. Противоречий до сих пор не наблюдаю.

Последний пункт, кстати, порадовал... -- а просто "не шуметь" -- не вариант? -- или тут все в "дык мне же надо" упирается? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:36

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

  _hunter написав:> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".

> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.

Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:38

  shapo написав:
  _hunter написав:Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.

Чушь.
Только особо ценным работникам перед пенсией светят немного больше чем остальным, а требующий засветить свою зарплату будет на следующий день искать другую работу

Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:40

  BIGor написав:
  _hunter написав:> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".

> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.

Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?

Оказывается. Я пару страниц назад писал -- как это делается.
Про НДФЛ вопросов нет? :lol:
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