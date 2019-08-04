До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:52

  _hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...

Вы невнимательно читаете что я написал.
В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили.
Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:58

  _hunter написав:Как "все эти люди" (газы/земы и прочие) относятся к вопросу белых зарплат?
> где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Там же, где и сейчас. Зарплаты платить полностью белые. Противоречий до сих пор не наблюдаю.

Последний пункт, кстати, порадовал... -- а просто "не шуметь" -- не вариант? -- или тут все в "дык мне же надо" упирается? :lol:

А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки.
По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 29.05.18
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:15

  shapo написав:
  _hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...

Вы невнимательно читаете что я написал.
В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили.
Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают

Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?

> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную
Почему вы не там?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:21

  shapo написав:А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки.

А что именно смешит?.. Объяснения, каким именно образом выплата белой зарплаты мешает давать взятки, за десяток+ постов так и не наблюдаю.

  shapo написав:По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных

Меня, если мое право не слушать шум ночью/на выходных нарушается, специфика работы нарушителя как-то мало интересует.
_hunter
 
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  #<1 ... 4567
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