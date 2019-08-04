До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

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  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:52

  _hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...

Вы невнимательно читаете что я написал.
В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили.
Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:58

  _hunter написав:Как "все эти люди" (газы/земы и прочие) относятся к вопросу белых зарплат?
> где брать деньги им на взяти если работать вбелую?
Там же, где и сейчас. Зарплаты платить полностью белые. Противоречий до сих пор не наблюдаю.

Последний пункт, кстати, порадовал... -- а просто "не шуметь" -- не вариант? -- или тут все в "дык мне же надо" упирается? :lol:

А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки.
По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:15

  shapo написав:
  _hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...

Вы невнимательно читаете что я написал.
В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили.
Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают

Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?

> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную
Почему вы не там?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:21

  shapo написав:А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки.

А что именно смешит?.. Объяснения, каким именно образом выплата белой зарплаты мешает давать взятки, за десяток+ постов так и не наблюдаю.

  shapo написав:По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных

Меня, если мое право не слушать шум ночью/на выходных нарушается, специфика работы нарушителя как-то мало интересует.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:51

  _hunter написав:Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?

За последние непрерывно 11 лет на линии в 6-ти, хотя институт закончил 41 год назад и кое-что знаю

  _hunter написав:> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную
Почему вы не там?


Назовите иностранные компании работающие на строительном рынке Киева , размер выплачиваемой ими зарплаты и я подумаю. На сегодняшний день я таких не знаю.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:59

  _hunter написав:А что именно смешит?.. Объяснения, каким именно образом выплата белой зарплаты мешает давать взятки, за десяток+ постов так и не наблюдаю.
Меня, если мое право не слушать шум ночью/на выходных нарушается, специфика работы нарушителя как-то мало интересует.


1) Если платить налоги на белую зарплату и продолжать давать взятки, то придется приплачивать из своего кармана ибо стройка уже сейчас малорентабельна, а после этого просто закроется.

2) Строительные и ремонтные работы вообще приносят неудобства горожанам. Но почему-то за пробки по Южному мосту от Позняков до Выдубичейь у автодорожников никто не требует взяток, а строительство жилья - это дойная корова.
Кстати, с жильцами обычно за неудобства и шум расплачиваются ремонтом дворов, подъездов, а особенно крикливым активистам делают ремонты в их квартирах.
PS Если не секрет где вы, такой правильный в такой неправильной стране, работали ранее и трудитесь сейчас?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:00

  shapo написав:
  _hunter написав:Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?

За последние непрерывно 11 лет на линии в 6-ти, хотя институт закончил 41 год назад и кое-что знаю

  _hunter написав:> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную
Почему вы не там?


Назовите иностранные компании работающие на строительном рынке Киева , размер выплачиваемой ими зарплаты и я подумаю. На сегодняшний день я таких не знаю.

ОК. Значит строительный бизнесс является полностью криминализированным -- сродни торговли наркотиками/оружием. И белую зарплату тут не получить.
Но это далеко не единственная сфера деятельности. И самостоятельную уплату НДФЛ для легализации черной зарплаты никто не отменял.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:09

  shapo написав:1) Если платить налоги на белую зарплату и продолжать давать взятки, то придется приплачивать из своего кармана ибо стройка уже сейчас малорентабельна, а после этого просто закроется.

2) Строительные и ремонтные работы вообще приносят неудобства горожанам. Но почему-то за пробки по Южному мосту от Позняков до Выдубичейь у автодорожников никто не требует взяток, а строительство жилья - это дойная корова.
Кстати, с жильцами обычно за неудобства и шум расплачиваются ремонтом дворов, подъездов, а особенно крикливым активистам делают ремонты в их квартирах.
PS Если не секрет где вы, такой правильный в такой неправильной стране, работали ранее и трудитесь сейчас?

1 -- это какая-то альтернативная математика получается:
платить ("на руки" + взятки - налоги) -- выгодно, а ("на руки - налоги" + взятки) -- уже нет.

2 -- сходу не припомню закона, запрещающего пробки...
> расплачиваются ремонтом дворов, подъездов
это как чуть дальше -- "с особо крикливыми дворами и подъездами"? -- потому как вообще никогда не видел ремонта чужого двора от застройщика.
Кстати -- _ремонт подъезда_ -- это что? -- стены покрасить/потолки побелить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:13

  _hunter написав:ОК. Значит строительный бизнесс является полностью криминализированным -- сродни торговли наркотиками/оружием. И белую зарплату тут не получить..


С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?

  _hunter написав:Но это далеко не единственная сфера деятельности.

А это к чему?
Вы мне работу предлагаете сменить на 7-м десятке?


  _hunter написав: И самостоятельную уплату НДФЛ для легализации черной зарплаты никто не отменял.


А это к чему?
Чтобы я сам бежал отнести свои деньги этому вечно голодному государству которое бесплатно не гарантирует несмотря на Конституцию ничего - ни медицинского обслуживания, ни образования, ни просто элементарной защиты от гопников и мошенников?

PS А почему скромно не пишите где работали и работаете?
Сказать нечего или стыдно?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:30

  shapo написав:
  _hunter написав:ОК. Значит строительный бизнесс является полностью криминализированным -- сродни торговли наркотиками/оружием. И белую зарплату тут не получить..


С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?

С тех пор, как закон "о налоговой службе" появился. Т.е. грубо говоря -- всегда.

  shapo написав:
  _hunter написав:Но это далеко не единственная сфера деятельности.

А это к чему?
Вы мне работу предлагаете сменить на 7-м десятке?

К тому, что начальный тезис -- страниц с пять назад -- был вида "невозможно в Украине получать полностью белую зарплату".
Мой антитезис был -- при желании -- можно.

  shapo написав:
  _hunter написав: И самостоятельную уплату НДФЛ для легализации черной зарплаты никто не отменял.


А это к чему?

Все к тому же: при желании -- даже при активном сопротивлении работодателя полностью черную зарплату можно легко "отбелить".

  shapo написав:PS А почему скромно не пишите где работали и работаете?
Сказать нечего или стыдно?

Из природной скромности...
_hunter
 
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