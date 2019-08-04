До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

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_hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...
Вы невнимательно читаете что я написал. В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили. Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают
_hunter написав:Как "все эти люди" (газы/земы и прочие) относятся к вопросу белых зарплат? > где брать деньги им на взяти если работать вбелую? Там же, где и сейчас. Зарплаты платить полностью белые. Противоречий до сих пор не наблюдаю.
Последний пункт, кстати, порадовал... -- а просто "не шуметь" -- не вариант? -- или тут все в "дык мне же надо" упирается?
А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки. По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных
_hunter написав:Еще раз: я понятия не имею (и не особо хочу знать) как дела обстоят в вашей _конкретной_ "организации". Но я знаю кучку компаний, которые платят своим работникам полностью белую зарплату: Самсунг/МакДак/МСЛ -- при желании, думаю, можно найти больше. -- другое дело желания такого ни у кого не возникает...
Вы невнимательно читаете что я написал. В Киеве практически все строительные организации работают так как я описал. Было одно исключение в приватовской структуре, но они построили только один дом и на этом закончили. Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную, но они погоду не делают
Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?
> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную Почему вы не там?
shapo написав:А меня ваши опусы смешат. Работайте вбелую, платите все налоги и при этом давайте взятки.
А что именно смешит?.. Объяснения, каким именно образом выплата белой зарплаты мешает давать взятки, за десяток+ постов так и не наблюдаю.
shapo написав:По поводу шума нужно знать специфику строительства в Киеве. Плита перекрытия бадьей льётся на верхних этажах по 8часов,а днем в Киеве из-за пробок не проехать, поэтому бетонирование смещают на вечер. В выходные работают из-за напряжённый графиков и из-за того, что бригады приезжают на 15-20дней работы без выходных
Меня, если мое право не слушать шум ночью/на выходных нарушается, специфика работы нарушителя как-то мало интересует.
_hunter написав:А что именно смешит?.. Объяснения, каким именно образом выплата белой зарплаты мешает давать взятки, за десяток+ постов так и не наблюдаю. Меня, если мое право не слушать шум ночью/на выходных нарушается, специфика работы нарушителя как-то мало интересует.
1) Если платить налоги на белую зарплату и продолжать давать взятки, то придется приплачивать из своего кармана ибо стройка уже сейчас малорентабельна, а после этого просто закроется.
2) Строительные и ремонтные работы вообще приносят неудобства горожанам. Но почему-то за пробки по Южному мосту от Позняков до Выдубичейь у автодорожников никто не требует взяток, а строительство жилья - это дойная корова. Кстати, с жильцами обычно за неудобства и шум расплачиваются ремонтом дворов, подъездов, а особенно крикливым активистам делают ремонты в их квартирах. PS Если не секрет где вы, такой правильный в такой неправильной стране, работали ранее и трудитесь сейчас?
_hunter написав:Вы в скольки из них проработали, чтобы утверждать невозможность получения белых зарплат в них?
За последние непрерывно 11 лет на линии в 6-ти, хотя институт закончил 41 год назад и кое-что знаю
_hunter написав:> Иностранные компании, возможно, и не привыкли платить вчерную Почему вы не там?
Назовите иностранные компании работающие на строительном рынке Киева , размер выплачиваемой ими зарплаты и я подумаю. На сегодняшний день я таких не знаю.
ОК. Значит строительный бизнесс является полностью криминализированным -- сродни торговли наркотиками/оружием. И белую зарплату тут не получить. Но это далеко не единственная сфера деятельности. И самостоятельную уплату НДФЛ для легализации черной зарплаты никто не отменял.
shapo написав:1) Если платить налоги на белую зарплату и продолжать давать взятки, то придется приплачивать из своего кармана ибо стройка уже сейчас малорентабельна, а после этого просто закроется.
2) Строительные и ремонтные работы вообще приносят неудобства горожанам. Но почему-то за пробки по Южному мосту от Позняков до Выдубичейь у автодорожников никто не требует взяток, а строительство жилья - это дойная корова. Кстати, с жильцами обычно за неудобства и шум расплачиваются ремонтом дворов, подъездов, а особенно крикливым активистам делают ремонты в их квартирах. PS Если не секрет где вы, такой правильный в такой неправильной стране, работали ранее и трудитесь сейчас?
1 -- это какая-то альтернативная математика получается: платить ("на руки" + взятки - налоги) -- выгодно, а ("на руки - налоги" + взятки) -- уже нет.
2 -- сходу не припомню закона, запрещающего пробки... > расплачиваются ремонтом дворов, подъездов это как чуть дальше -- "с особо крикливыми дворами и подъездами"? -- потому как вообще никогда не видел ремонта чужого двора от застройщика. Кстати -- _ремонт подъезда_ -- это что? -- стены покрасить/потолки побелить?..
_hunter написав:ОК. Значит строительный бизнесс является полностью криминализированным -- сродни торговли наркотиками/оружием. И белую зарплату тут не получить..
С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?
_hunter написав:Но это далеко не единственная сфера деятельности.
А это к чему? Вы мне работу предлагаете сменить на 7-м десятке?
_hunter написав: И самостоятельную уплату НДФЛ для легализации черной зарплаты никто не отменял.
А это к чему? Чтобы я сам бежал отнести свои деньги этому вечно голодному государству которое бесплатно не гарантирует несмотря на Конституцию ничего - ни медицинского обслуживания, ни образования, ни просто элементарной защиты от гопников и мошенников?
PS А почему скромно не пишите где работали и работаете? Сказать нечего или стыдно?