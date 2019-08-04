До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:33

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник?
НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".

> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие.
Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.

Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?

Оказывается. Я пару страниц назад писал -- как это делается.
Про НДФЛ вопросов нет? :lol:

Оказывается? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины? Ваш совет пару страниц назад из области фантастики.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:35

  BIGor написав:Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?

Именно наёмный работник диктует условия выплаты своей зарплаты. Из 2х фирм, где в одной белая зарплата 7000 грн, а в другой 10 000 грн, но в конверте, 99.999% работников выберут второй вариант. После чего, владелец первой фирмы задумается, что так он никого не наймёт, и уже ставит такую зарплату, как диктуют работники, т.е., те же 10 000 грн в конверте. Именно для работников нужно создать такие условия, чтоб зарплату в конвертах они даже не задумывались рассматривать. Тогда все будут получать 7000 в белую, а 10 000 в конверте никто даже и не будет предлагать
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:40

  _hunter написав:С тех пор, как закон "о налоговой службе" появился. Т.е. грубо говоря -- всегда.


1) https://biz.nv.ua/experts/chto-mozhet-h ... 57072.html - учите матчасть
2) в очередной раз насмешили т.к. обналичкой именно налоговики и занимаются и сажать им надо самих себя

  _hunter написав:К тому, что начальный тезис -- страниц с пять назад -- был вида "невозможно в Украине получать полностью белую зарплату".
Мой антитезис был -- при желании -- можно.


Если вы наемный работник, то заставить работодателя можете только уволившись. Если вам хочется отнести самому налоги, то это к психиатру.

  _hunter написав: Все к тому же: при желании -- даже при активном сопротивлении работодателя полностью черную зарплату можно легко "отбелить".

А, это к психиатру

  shapo написав:PS А почему скромно не пишите где работали и работаете?
Сказать нечего или стыдно?


  _hunter написав: Из природной скромности...


Почему-то когда рассказывали всем как надо правильно жить и где работать в Украине скромность куда-то испарялась.
Похоже, я прав и вам нечего или стыдно сказать
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:42

  safonovstanislav написав: Именно для работников нужно создать такие условия, чтоб зарплату в конвертах они даже не задумывались рассматривать. Тогда все будут получать 7000 в белую, а 10 000 в конверте никто даже и не будет предлагать


"Создать условия" ,значит,полностью изменить нынешнее государство чтобы человек знал куда и на что идут его налоги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:52

  shapo написав:С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?

Многие европейские страны сами являются офшорами, например, Швейцария или Нидерланды. Нигде крупный бизнес не работает без офшоров. В центре Европы в Евросоюзе, в Монако, можете лично встретиться с местным королём и договориться об индивидуальном налогообложении вашего крупного бизнеса. Там даже есть куда вашу яхту припарковать на время переговоров.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

  shapo написав:
  _hunter написав:С тех пор, как закон "о налоговой службе" появился. Т.е. грубо говоря -- всегда.


1) https://biz.nv.ua/experts/chto-mozhet-h ... 57072.html - учите матчасть

Кто-то путает термины "криминал" и "уголовка"... :roll:
К чему было 2) -- непонятно.

  shapo написав:
  _hunter написав:К тому, что начальный тезис -- страниц с пять назад -- был вида "невозможно в Украине получать полностью белую зарплату".
Мой антитезис был -- при желании -- можно.


Если вы наемный работник, то заставить работодателя можете только уволившись. Если вам хочется отнести самому налоги, то это к психиатру.

Ну да-ну да: должен придти добрый дядя и сделать "как надо" -- что-то для этого "как надо" делать самому -- противоестественно.

  shapo написав:
  _hunter написав: Все к тому же: при желании -- даже при активном сопротивлении работодателя полностью черную зарплату можно легко "отбелить".

А, это к психиатру

Аналогично пункту чуть выше. Розовая мечта "пересичного" -- чтоб было все "по закону". Но "если шо" -- шоб кум поререшал...

  shapo написав:
  _hunter написав: Из природной скромности...


Почему-то когда рассказывали всем как надо правильно жить и где работать в Украине скромность куда-то испарялась.
Похоже, я прав и вам нечего или стыдно сказать

Я выше приводил список компаний, дающих полностью белую зарплату. Мало?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:01

  shapo написав:"Создать условия" ,значит,полностью изменить нынешнее государство чтобы человек знал куда и на что идут его налоги

Это всё отмазки

Уверен, что если вам скажут, что налоги города, в этом месяце, пойдут на благоустройство именно вашего двора, его озеленение, строительство детской площадки возле вашего дома, вы всё равно ничего не заплатите, если у вас будет возможность не заплатить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:05

  _hunter написав:Кто-то путает термины "криминал" и "уголовка"... :roll:
К чему было 2) -- непонятно.

1)Переход улицы в неправильном месте тоже криминал?
2) Это о реальной жизни которую вы или не знаете, или специально рассказываете тут сказки работая в аналогичном ведомстве

  _hunter написав:Ну да-ну да: должен придти добрый дядя и сделать "как надо" -- что-то для этого "как надо" делать самому -- противоестественно.


Я ведь не зря вам уже 2 раза задал вопрос который вы опять игнорируете - где вы работали и сейчас работаете?
Просто надоело слушать сказки от апологетов давно прогнившего государства о том, что все в ваших руках, а вы просто трусливые и ленивые существа.


  _hunter написав: Аналогично пункту чуть выше. Розовая мечта "пересичного" -- чтоб было все "по закону". Но "если шо" -- шоб кум поререшал...

Чушь.
Правила игры устанавливают те кто добрался до власти в очередной раз попрекая некачественным народом.

  shapo написав:Почему-то когда рассказывали всем как надо правильно жить и где работать в Украине скромность куда-то испарялась.
Похоже, я прав и вам нечего или стыдно сказать


  _hunter написав:Я выше приводил список компаний, дающих полностью белую зарплату. Мало?


Вы во всех этих компаниях работаете или не в состоянии понять и ответить на элементарный вопрос?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:07

  safonovstanislav написав:
  shapo написав:С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?

Многие европейские страны сами являются офшорами, например, Швейцария или Нидерланды. Нигде крупный бизнес не работает без офшоров. В центре Европы в Евросоюзе, в Монако, можете лично встретиться с местным королём и договориться об индивидуальном налогообложении вашего крупного бизнеса. Там даже есть куда вашу яхту припарковать на время переговоров.


И что?
После этого нужно сбегать заплатить налоги украинскому государству которое в отличие от европейских с офшорами вообще ничего не дает взамен за уплаченные налоги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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