До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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_hunter написав:> Объясните, какие налоги должен платить за себя наемный работник? НДФЛ -- на всю сумму, полученную "в конверте".
> Вроде как всегда было, что все налоги платит предприятие. Оно и платит -- на всю сумму, которую работник решил "отбелить". К сожалению подавляющее большинство старается "светить" минимально возможную сумму.
Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?
Оказывается. Я пару страниц назад писал -- как это делается. Про НДФЛ вопросов нет?
Оказывается? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины? Ваш совет пару страниц назад из области фантастики.
BIGor написав:Наемный работник у нас оказывается решает какую сумму получать в конверте, а какую официально? Откуда Вы это взяли? Вы из Украины?
Именно наёмный работник диктует условия выплаты своей зарплаты. Из 2х фирм, где в одной белая зарплата 7000 грн, а в другой 10 000 грн, но в конверте, 99.999% работников выберут второй вариант. После чего, владелец первой фирмы задумается, что так он никого не наймёт, и уже ставит такую зарплату, как диктуют работники, т.е., те же 10 000 грн в конверте. Именно для работников нужно создать такие условия, чтоб зарплату в конвертах они даже не задумывались рассматривать. Тогда все будут получать 7000 в белую, а 10 000 в конверте никто даже и не будет предлагать
safonovstanislav написав: Именно для работников нужно создать такие условия, чтоб зарплату в конвертах они даже не задумывались рассматривать. Тогда все будут получать 7000 в белую, а 10 000 в конверте никто даже и не будет предлагать
"Создать условия" ,значит,полностью изменить нынешнее государство чтобы человек знал куда и на что идут его налоги
shapo написав:С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?
Многие европейские страны сами являются офшорами, например, Швейцария или Нидерланды. Нигде крупный бизнес не работает без офшоров. В центре Европы в Евросоюзе, в Монако, можете лично встретиться с местным королём и договориться об индивидуальном налогообложении вашего крупного бизнеса. Там даже есть куда вашу яхту припарковать на время переговоров.
shapo написав:"Создать условия" ,значит,полностью изменить нынешнее государство чтобы человек знал куда и на что идут его налоги
Это всё отмазки
Уверен, что если вам скажут, что налоги города, в этом месяце, пойдут на благоустройство именно вашего двора, его озеленение, строительство детской площадки возле вашего дома, вы всё равно ничего не заплатите, если у вас будет возможность не заплатить
_hunter написав:Кто-то путает термины "криминал" и "уголовка"... К чему было 2) -- непонятно.
1)Переход улицы в неправильном месте тоже криминал? 2) Это о реальной жизни которую вы или не знаете, или специально рассказываете тут сказки работая в аналогичном ведомстве
_hunter написав:Ну да-ну да: должен придти добрый дядя и сделать "как надо" -- что-то для этого "как надо" делать самому -- противоестественно.
Я ведь не зря вам уже 2 раза задал вопрос который вы опять игнорируете - где вы работали и сейчас работаете? Просто надоело слушать сказки от апологетов давно прогнившего государства о том, что все в ваших руках, а вы просто трусливые и ленивые существа.
_hunter написав: Аналогично пункту чуть выше. Розовая мечта "пересичного" -- чтоб было все "по закону". Но "если шо" -- шоб кум поререшал...
Чушь. Правила игры устанавливают те кто добрался до власти в очередной раз попрекая некачественным народом.
shapo написав:Почему-то когда рассказывали всем как надо правильно жить и где работать в Украине скромность куда-то испарялась. Похоже, я прав и вам нечего или стыдно сказать
_hunter написав:Я выше приводил список компаний, дающих полностью белую зарплату. Мало?
Вы во всех этих компаниях работаете или не в состоянии понять и ответить на элементарный вопрос?
shapo написав:С каких пор уход от налогов стал криминалом в стране где любой крупный бизнес без офшоров не работает?
Многие европейские страны сами являются офшорами, например, Швейцария или Нидерланды. Нигде крупный бизнес не работает без офшоров. В центре Европы в Евросоюзе, в Монако, можете лично встретиться с местным королём и договориться об индивидуальном налогообложении вашего крупного бизнеса. Там даже есть куда вашу яхту припарковать на время переговоров.
И что? После этого нужно сбегать заплатить налоги украинскому государству которое в отличие от европейских с офшорами вообще ничего не дает взамен за уплаченные налоги?