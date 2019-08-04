До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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_hunter написав:Кто-то путает термины "криминал" и "уголовка"... К чему было 2) -- непонятно.
1)Переход улицы в неправильном месте тоже криминал? 2) Это о реальной жизни которую вы или не знаете, или специально рассказываете тут сказки работая в аналогичном ведомстве
1) -- нет, конечно: ПДД не являются законом. 2) при чем тут эта "реальная жизнь" к "жизненному выборы" конкретного работника.
shapo написав:Я ведь не зря вам уже 2 раза задал вопрос который вы опять игнорируете - где вы работали и сейчас работаете? Просто надоело слушать сказки от апологетов давно прогнившего государства о том, что все в ваших руках, а вы просто трусливые и ленивые существа.
Зря, зря. Или задавайте конкретные вопросы. Переход на личности и подмена понятий... -- троль обыкновенный?
shapo написав:
_hunter написав: Аналогично пункту чуть выше. Розовая мечта "пересичного" -- чтоб было все "по закону". Но "если шо" -- шоб кум поререшал...
Чушь. Правила игры устанавливают те кто добрался до власти в очередной раз попрекая некачественным народом.
В эту игру можно и вдвоем играть: "Чушь: каждый народ имеет тех правителей, которых он заслужил"...
shapo написав:
_hunter написав:Я выше приводил список компаний, дающих полностью белую зарплату. Мало?
Вы во всех этих компаниях работаете или не в состоянии понять и ответить на элементарный вопрос?
Лично знаю работающих там людей. Элементарного вопроса не наблюдаю...
В Украине пробки из машин, а в Голландии пробки из велосипедистов. У нас люди на машину копят, а у них на велосипед. Вот и думайте, где жить лучше. Хотите быть загнанным рабом, вам в Европу. Люди в Европе не ставятся ни во что. Там правит бизнес, а люди - биороботы, обслуживающие этот бизнес. Пройдитесь по центру крупных городов Европы, посмотрите на витрины магазинов с кофточками по 2000 евро за штуку, и сразу поймёте, для кого эти города
safonovstanislav написав:А что дают взамен европейские государства? Европа на куски разваливается не из-за хорошей жизни. То Греция пытается отделиться, то Великобритания, то Каталония. Только вот кто их отпустит. Или вы думаете нидерландцы от хорошей жизни на велосипедах ездят? Просто задавили налогами обычное население, чтоб покупать машину было не выгодно, и жалкие смерды на тарантасах не путались под ногами у панов на лексусах.
Вы это сирийским и пр. эмигрантам наводнившим Германию и пр. страны расскажите что они не туда добрались и им обратно в Украину
Востаннє редагувалось shapo в Вів 27 сер, 2019 15:39, всього редагувалось 1 раз.
[quote="4734022:safonovstanislav"Пройдитесь по центру крупных городов Европы, посмотрите на витрины магазинов с кофточками по 2000 евро за штуку, и сразу поймёте, для кого эти города[/quote] Зайдите в Киеве в Мандарин-плазма и посмотрите там на кофточки - легче станет. Сам давно не выезжал, но племянница и сын оттовариваются в Европе шмотками, говорят дешевле и качественнее. Видимо, до центра не доходят
shapo написав:Вы это сирийским и пр. эмигрантам наводнившим Германию и пр. страны расскажите что они не туда добрались и им обратно в Украину
Вы тоже начните раздавать эмигрантам деньги. Они переедут даже не в саму Украину, а поселяться прям возле вашего дома. Главное раздавайте деньги также регулярно, как в Германии, и вскорее в вашем районе остануться только приезжие эмигранты.
shapo написав:Вы это сирийским и пр. эмигрантам наводнившим Германию и пр. страны расскажите что они не туда добрались и им обратно в Украину
Вы тоже начните раздавать эмигрантам деньги. Они переедут даже не в саму Украину, а поселяться прям возле вашего дома. Главное раздавайте деньги также регулярно, как в Германии, и вскорее в вашем районе остануться только приезжие эмигранты.
В Украине стали где-то раздавать социал? Я что-то пропустил? И почему только машины вспомнили? Давайте еще и про загородное жилье в пригородах Киева - Украина вообще предстанет процветающим супер-государством в которое только по недоразумению еще не хлынули жители Ближнего Востока и Африки
safonovstanislav написав:А что дают взамен европейские государства? Европа на куски разваливается не из-за хорошей жизни. То Греция пытается отделиться, то Великобритания, то Каталония. Только вот кто их отпустит. Или вы думаете нидерландцы от хорошей жизни на велосипедах ездят? Просто задавили налогами обычное население, чтоб покупать машину было не выгодно, и жалкие смерды на тарантасах не путались под ногами у панов на лексусах.
Вы это сирийским и пр. эмигрантам наводнившим Германию и пр. страны расскажите что они не туда добрались и им обратно в Украину
Товарищъ мягко намекает что нам пора бежать от загнивающего Запада и вернуться в процветающий СССР. А вы пытаетесь с ним дискутировать как с нормальным человеком.
bolex написав:Товарищъ мягко намекает что нам пора бежать от загнивающего Запада и вернуться в процветающий СССР. А вы пытаетесь с ним дискутировать как с нормальным человеком.
Да тут просто сборище уникумов. Один рассказывает о загнивающей европе с рабами-европейцами и процветающей Украине с автомобильными пробками в Киеве будто другой Украины уже нет. Второй вообще учит нагибать работодателя или самому честно отнести в налоговую кровные если наниматель оказался гад позорный. Но сам почему-то в упор не понимает вопроса откуда ты такой взялся со своими "советами" и где работаешь.