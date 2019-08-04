До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Вів 27 сер, 2019 15:34

В Украине пробки из машин, а в Голландии пробки из велосипедистов. У нас люди на машину копят, а у них на велосипед. Вот и думайте, где жить лучше. Хотите быть загнанным рабом, вам в Европу. Люди в Европе не ставятся ни во что. Там правит бизнес, а люди - биороботы, обслуживающие этот бизнес. Пройдитесь по центру крупных городов Европы, посмотрите на витрины магазинов с кофточками по 2000 евро за штуку, и сразу поймёте, для кого эти города