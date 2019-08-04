|
|
До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:35
shapo написав:
В Украине стали где-то раздавать социал?
Вы же видите что не начали, по-этому и эмигрантов не так много. Начните раздавать, и будет, как в Германии. Все любят халяву
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор