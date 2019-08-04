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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:35

  shapo написав:В Украине стали где-то раздавать социал?

Вы же видите что не начали, по-этому и эмигрантов не так много. Начните раздавать, и будет, как в Германии. Все любят халяву
safonovstanislav
 
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