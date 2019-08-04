До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Вы же видите что не начали, по-этому и эмигрантов не так много. Начните раздавать, и будет, как в Германии. Все любят халяву
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:35
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:55
А СССР тут каким боком? В Европе не так плохо, но и в Украине не так плохо. Хорошо там, где нас нет. Жизнь везде примерно одинакова. Есть плюсы и минусы в Европе, также есть плюсы и минусы в Украине. Нет страны, где текут молочные реки с кисельными берегами. Но, лично мне нравится жить в Украине, и не нравится то, что жизнь в Украине всё больше начинает быть похожа на жизнь в Европе. Например, паркоматы. Ненавижу их. Парковщику можно было оплатить по факту. Отстоял 2 часа, заплатил за 2 часа. А паркоматы работают по предоплате, недоплатил - получил штраф, переплатил - тоже потерял излишне уплаченные деньги. Причём этот развод распространён по всей Европе, там все тротуары под парковку перекрасили и установили паркоматы. Скоро междугородние трассы сделают платными, как в Европе. Налогов новых навводили, налог на бензин, налог на депозиты, налог на недвижимость и т.д. Скоро будем, как в Европе, платить за каждый пук. Причём, берут пример, как раз с самых ужасных европейских стран. Лучше бы брали пример с Германии.
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:06
Основная разница между Украиной и европой и вообще нормальными странами в том, что здесь государственные органы не защищают гражданина и непонятно вообще зачем существуют кроме собственного обогащения.
Милиция не защищает граждан и с СБУ крышует наркоторговлю, запрещенные пока азартные игры, проституцию и пр. криминал.
Суды и прокуратура - "решают вопросы" за совсем немалые деньги поэтому их реальная зарплата совсем не коррелирует с их тратами.
Медицина и образование несмотря на объявленную в Конституции бесплатность без денег не дают ни медобслуживания, ни образования.
Кому-то такая система нравится, а штрафы обязательные для всех начиная с ПДД в нормальных странах и невозможность "порешать вопросы" сильно раздражают.
Но таких все же меньшинство и поэтому вектор молодых образованных людей идет из , а не в Украину.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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