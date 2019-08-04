До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Вів 27 сер, 2019 18:55

bolex написав: Товарищъ мягко намекает что нам пора бежать от загнивающего Запада и вернуться в процветающий СССР. А вы пытаетесь с ним дискутировать как с нормальным человеком. Товарищъ мягко намекает что нам пора бежать от загнивающего Запада и вернуться в процветающий СССР. А вы пытаетесь с ним дискутировать как с нормальным человеком.

А СССР тут каким боком? В Европе не так плохо, но и в Украине не так плохо. Хорошо там, где нас нет. Жизнь везде примерно одинакова. Есть плюсы и минусы в Европе, также есть плюсы и минусы в Украине. Нет страны, где текут молочные реки с кисельными берегами. Но, лично мне нравится жить в Украине, и не нравится то, что жизнь в Украине всё больше начинает быть похожа на жизнь в Европе. Например, паркоматы. Ненавижу их. Парковщику можно было оплатить по факту. Отстоял 2 часа, заплатил за 2 часа. А паркоматы работают по предоплате, недоплатил - получил штраф, переплатил - тоже потерял излишне уплаченные деньги. Причём этот развод распространён по всей Европе, там все тротуары под парковку перекрасили и установили паркоматы. Скоро междугородние трассы сделают платными, как в Европе. Налогов новых навводили, налог на бензин, налог на депозиты, налог на недвижимость и т.д. Скоро будем, как в Европе, платить за каждый пук. Причём, берут пример, как раз с самых ужасных европейских стран. Лучше бы брали пример с Германии.