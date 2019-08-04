До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Додано: Сер 28 сер, 2019 08:50

shapo написав: Основная разница между Украиной и европой и вообще нормальными странами в том, что здесь государственные органы не защищают гражданина и непонятно вообще зачем существуют кроме собственного обогащения. Основная разница между Украиной и европой и вообще нормальными странами в том, что здесь государственные органы не защищают гражданина и непонятно вообще зачем существуют кроме собственного обогащения.

shapo написав: Милиция не защищает граждан и с СБУ крышует наркоторговлю, запрещенные пока азартные игры, проституцию и пр. криминал. Милиция не защищает граждан и с СБУ крышует наркоторговлю, запрещенные пока азартные игры, проституцию и пр. криминал.

shapo написав: Суды и прокуратура - "решают вопросы" за совсем немалые деньги поэтому их реальная зарплата совсем не коррелирует с их тратами. Суды и прокуратура - "решают вопросы" за совсем немалые деньги поэтому их реальная зарплата совсем не коррелирует с их тратами.

shapo написав: Медицина и образование несмотря на объявленную в Конституции бесплатность без денег не дают ни медобслуживания, ни образования. Медицина и образование несмотря на объявленную в Конституции бесплатность без денег не дают ни медобслуживания, ни образования.

shapo написав: Кому-то такая система нравится, а штрафы обязательные для всех начиная с ПДД в нормальных странах и невозможность "порешать вопросы" сильно раздражают. Кому-то такая система нравится, а штрафы обязательные для всех начиная с ПДД в нормальных странах и невозможность "порешать вопросы" сильно раздражают.

shapo написав: Но таких все же меньшинство и поэтому вектор молодых образованных людей идет из , а не в Украину. Но таких все же меньшинство и поэтому вектор молодых образованных людей идет из , а не в Украину.

Везде так. Про немецкую бюрократию даже легенды ходят. Просто вы видите, как у нас, но как в других странах придумали сами, и сами верите в свою выдумку. Просто почитайте интернет, и узнайте, как у других, уже даже язык не нужно знать, есть много инфы на русскомНасчёт полиции, сталкивался с ними только пару раз на дорогах. Да, это провальная реформа. Насчёт остального, ничего не могу написать даже про Украину, неговоря уже о других странах. С криминалом меня ничего не связывает. Если вы крутитесь в криминальных кругах, значит вам виднее.В интернете также есть инфа, как решаются дела в судах Европы и США. Единственное отличие - это то, что у нас, как говорят, приносят чемодан налички, а там платят на банковский счёт за "консалтинг" и потом через цепочки деньги моются и попадают на счета закрытых клубов, которые дают судьям в аренду за $1 в месяц особняки, яхты и т.д. Судья при этом, гол как сокол, ничего на него не записано, но живёт, как король. Я не сталкивался, но это то, что рассказывают в интернете о правосудии Европы и СШАЭто да. Но, и в заграничье медицина не бесплатная.Я, если честно, не сталкиваюсь с необходимостью что-то "порешать". Налоги плачу с компьютера, декларацию также отправляю с компьютера. Но, с госструктурами реально предпочитаю не связываться, это реально мрак, у большинства сотрудников сидромы вахтёра, деньги может и не попросят, а вот поунижать для них всегда в радость. Хотят же вот сделать электронное правительство, надеюсь, выметут эту всю шушваль поганой метлой.Из Украины едут как раз "могу копать, могу не копать". А вот, как получить вид на жительство и переехать в Украину, можете послушать рассказы в ютубе, вбив, например, "эмиграция в Украину" или "immigration to Ukraine". Я знаю людей, которые перехали в Украину из Армении, Марокко, Египта, Иордании. Это те, кто явно выделяется. И это несмотря на то, что им приходится учить язык. А россияне и белорусы просто растворяются среди местного населения, думаю их и не сосчитать.