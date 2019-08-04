До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

Вы же видите что не начали, по-этому и эмигрантов не так много. Начните раздавать, и будет, как в Германии. Все любят халяву
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:35
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:55
А СССР тут каким боком? В Европе не так плохо, но и в Украине не так плохо. Хорошо там, где нас нет. Жизнь везде примерно одинакова. Есть плюсы и минусы в Европе, также есть плюсы и минусы в Украине. Нет страны, где текут молочные реки с кисельными берегами. Но, лично мне нравится жить в Украине, и не нравится то, что жизнь в Украине всё больше начинает быть похожа на жизнь в Европе. Например, паркоматы. Ненавижу их. Парковщику можно было оплатить по факту. Отстоял 2 часа, заплатил за 2 часа. А паркоматы работают по предоплате, недоплатил - получил штраф, переплатил - тоже потерял излишне уплаченные деньги. Причём этот развод распространён по всей Европе, там все тротуары под парковку перекрасили и установили паркоматы. Скоро междугородние трассы сделают платными, как в Европе. Налогов новых навводили, налог на бензин, налог на депозиты, налог на недвижимость и т.д. Скоро будем, как в Европе, платить за каждый пук. Причём, берут пример, как раз с самых ужасных европейских стран. Лучше бы брали пример с Германии.
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:06
Основная разница между Украиной и европой и вообще нормальными странами в том, что здесь государственные органы не защищают гражданина и непонятно вообще зачем существуют кроме собственного обогащения.
Милиция не защищает граждан и с СБУ крышует наркоторговлю, запрещенные пока азартные игры, проституцию и пр. криминал.
Суды и прокуратура - "решают вопросы" за совсем немалые деньги поэтому их реальная зарплата совсем не коррелирует с их тратами.
Медицина и образование несмотря на объявленную в Конституции бесплатность без денег не дают ни медобслуживания, ни образования.
Кому-то такая система нравится, а штрафы обязательные для всех начиная с ПДД в нормальных странах и невозможность "порешать вопросы" сильно раздражают.
Но таких все же меньшинство и поэтому вектор молодых образованных людей идет из , а не в Украину.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:50
Везде так. Про немецкую бюрократию даже легенды ходят. Просто вы видите, как у нас, но как в других странах придумали сами, и сами верите в свою выдумку. Просто почитайте интернет, и узнайте, как у других, уже даже язык не нужно знать, есть много инфы на русском
Насчёт полиции, сталкивался с ними только пару раз на дорогах. Да, это провальная реформа. Насчёт остального, ничего не могу написать даже про Украину, неговоря уже о других странах. С криминалом меня ничего не связывает. Если вы крутитесь в криминальных кругах, значит вам виднее.
В интернете также есть инфа, как решаются дела в судах Европы и США. Единственное отличие - это то, что у нас, как говорят, приносят чемодан налички, а там платят на банковский счёт за "консалтинг" и потом через цепочки деньги моются и попадают на счета закрытых клубов, которые дают судьям в аренду за $1 в месяц особняки, яхты и т.д. Судья при этом, гол как сокол, ничего на него не записано, но живёт, как король. Я не сталкивался, но это то, что рассказывают в интернете о правосудии Европы и США
Это да. Но, и в заграничье медицина не бесплатная.
Я, если честно, не сталкиваюсь с необходимостью что-то "порешать". Налоги плачу с компьютера, декларацию также отправляю с компьютера. Но, с госструктурами реально предпочитаю не связываться, это реально мрак, у большинства сотрудников сидромы вахтёра, деньги может и не попросят, а вот поунижать для них всегда в радость. Хотят же вот сделать электронное правительство, надеюсь, выметут эту всю шушваль поганой метлой.
Из Украины едут как раз "могу копать, могу не копать". А вот, как получить вид на жительство и переехать в Украину, можете послушать рассказы в ютубе, вбив, например, "эмиграция в Украину" или "immigration to Ukraine". Я знаю людей, которые перехали в Украину из Армении, Марокко, Египта, Иордании. Это те, кто явно выделяется. И это несмотря на то, что им приходится учить язык. А россияне и белорусы просто растворяются среди местного населения, думаю их и не сосчитать.
А вообще, все эти заработки в Польше - это временно. В ближайшие годы зарплаты сгладятся, и будет зарплата, как в Польше. Цены, понятное дело, тоже подгонят так, чтоб хватало исключительно на еду, как и сейчас. Будут рабочие получать не 300 евро, а 1000 евро в месяц, но буханок хлеба смогут купить столько же, как и до повышения, только в Польшу на заработки станет ездить не выгодно, вот и всё отличие
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:18
Еще раз (в который раз): чтобы сказать вор ли человек -- не нужно быть матерью Христа (из того анекдота про камень).
И еще раз (надеюсь в последний раз) -- если раз с трех не дошло -- я не собираюсь "светить" даже косвенную персональную информацию на публичном форуме.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:14
Откуда у вас искреннее убеждение что только вы бывали в европе хотя бы туристом и только у вас есть знакомые живущие там продолжительное время?
Основную разницу между немецкой и украинской бюрократией в том, что в первой осуществлена концепция Вебера — Вильсона, а украинская вслед за российской остается имперской (азиатской) которая включает:
в политическом аспекте — чрезмерное разрастание и безответственность исполнительной власти;
в социальном — отчуждение этой власти от народа;
в организационном — канцеляристская подмена содержания формой;
в морально-психологическом — бюрократическая деформация сознания.
Если у вас нет детей или внуков и их еще не подсадили на наркотики в украинской школе или в клубе или не подставили менты для отчетности, то вам сильно повезло.
Мне тоже повезло что сын 9 лет назад отсюда уехал и вряд ли вернется, но один наш сосед моложе его на 2 года умер в прошлом месяце от передозировки, а другой сосед по лестничной клетке и его товарищ рассказал мне в связи с этим, что в школах прием наркотиков поставляемых милицией и СБУ идет аж гай шумит. И это Печерский район г.Киева.
зачем повторять чушь из интернетовских помоек?
Вот только там за не очень большие деньги по страховке вас действительно будут лечить от большинства заболеваний кроме косметологии, стоматологии и некоторых видов офтальмологии.
А здесь???
Да уж,жители очень развитых стран стремятся в Украину.
Вы забыли упомянуть Судан, Палестину, а из бывшего СССР перебравшихся вместе с армянами еще в 90-е грузин и азербайджанцев.
А вот россиян и белорусов можно не считать т.к. они сюда не едут в отличие от обратного направления.
Не будет этого т.к. экономика Украины 28 лет так не развивалась и перспектив для изменения вектора пока нет. Поэтому в результате очередного обвала гривны зарплаты не подымутся до 1000 евро, а опять упадут до 100евро и желающих на них не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:21
Это к чему вообще?
А здесь за очень небольшим исключением типа человека называющего себя почему-то строителем никто и не светит никакой личной информации.
Но представление о том, где человек зарабатывает на хлеб насущный из его постов складывается и без этого.
А когда надувая щеки некто учит правильно платить налоги и вообще правильно жить в совсем неправильной стране возникает естественный вопрос - или он вообще нигде не работает, или пристроен в нынешних кормушках от власти и олигархов типа института трансформации общества,института переходного периода, института памяти и пр. загадочных институтов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:35
> Это к чему вообще?
Это заранее данный ответ на "естественный вопрос" заданный чуть позже...
> никто и не светит никакой личной информации.
так что за нытье "открой личико, Гюльчитай" в каждом посте?
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:58
Я не красноармеец Петруха, а вы точно не 9-я жена Абдуллы, так что оставьте свое личико и остальное себе - вы мне со своими рассуждениями неинтересны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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