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До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:45
shapo , может вы и правы, не знаю. Я со многим описанным вами не сталкивался, поэтому судить не могу. Дети у меня маленькие. В садике, слава богу, с наркотиками не сталкиваюсь
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safonovstanislav
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12
safonovstanislav написав: shapo
, может вы и правы, не знаю. Я со многим описанным вами не сталкивался, поэтому судить не могу. Дети у меня маленькие. В садике, слава богу, с наркотиками не сталкиваюсь
Так у вас все впереди если останетесь здесь и не будете бдить за детьми денно и нощно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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