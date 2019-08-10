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До 100 тис. євро в гривневому
еквіваленті: ФГВФО про...

До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:45

Re: До 100 тис. євро в гривневому еквіваленті: ФГВФО про...

shapo , может вы и правы, не знаю. Я со многим описанным вами не сталкивался, поэтому судить не могу. Дети у меня маленькие. В садике, слава богу, с наркотиками не сталкиваюсь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12

  safonovstanislav написав: shapo , может вы и правы, не знаю. Я со многим описанным вами не сталкивался, поэтому судить не могу. Дети у меня маленькие. В садике, слава богу, с наркотиками не сталкиваюсь

Так у вас все впереди если останетесь здесь и не будете бдить за детьми денно и нощно
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shapo
 
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  #<1 ... 891011
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