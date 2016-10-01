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Деякі водії повинні будуть
отримати додаткові права

Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:26

Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права

Пропонуємо до обговорення:
Коли можуть ухвалити - через місяць.

Дивися повний текст Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:27

Доилка очередная... Петьци нет а все осталось по прежнему...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:36

Обычный себе Код 95.

А чо - законодательство приближается к ЕС-ному, как и требования.
Главное что-бы сделали нормально, а не "как всегда".
stirol
 
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