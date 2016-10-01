Коли можуть ухвалити - через місяць.
Дивися повний текст Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:26
Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:36
Обычный себе Код 95.
А чо - законодательство приближается к ЕС-ному, как и требования.
Главное что-бы сделали нормально, а не "как всегда".
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