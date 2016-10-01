Коли можуть ухвалити - через місяць.
Дивися повний текст Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:26
Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права.
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:36
Обычный себе Код 95.
А чо - законодательство приближается к ЕС-ному, как и требования.
Главное что-бы сделали нормально, а не "как всегда".
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:05
Re: Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права
Зачем людям, которые каждый день за рулём, подтверждать свои знания каждые 5 лет?
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:22
Уже сейчас общественный транспорт в Украине в основном водят люди пенсионного возраста. Молодые люди, которые открыли себе все категории вождения, уехали заграницу, там и работают. Если ввести дополнительные экзамены, то водить трамваи, автобусы, маршрутки не будет кому. Есть ли совесть у сотрудников министерства инфраструктуры??? Они ведь в пробках не стоят и пешком не ходят.
Додано: Сер 21 сер, 2019 07:34
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:21
ооо! новая доилка!) с армии деньги снимают, городам финансирование прекращают, а теперь перевозчиков начинают стричь
при пороху такого не было
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:39
R2
О чем вы говорите??? Автопарки, которые крышуются прокуратурой, СБУ, выпускают на маршруты водителей вообще без прав (лишенных прав), часто бухих или под кайфом, с давлением 120х200 и т.д и т.п. И похоже что менять ничего не собираются. С доп правами - смешно просто. Наведите порядок в том что есть сначала...
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