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Деякі водії повинні будуть
отримати додаткові права

Деякі водії повинні будуть отримати додаткові права
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:21

  smorodin64 написав:вы литву евространу к нам не привязывайте ,зароботки разные

В плане заработков Литва отстой вполне можно сравнивать, но порядки и отношение к своим гражданам уже европейское.
tigr-uu
 
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