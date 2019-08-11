Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини зміцнення гривні.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35
Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини зміцнення гривні.
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35
Профессиональный труд в Украине был недооценен всегда. Людям не доплачивают вне зависимости от производительности их труда. Зарплата должна покрывать основные человеческие потребности в жилье, еде и одежде. В Украине этого нет и то, что элиты этого не понимают, приведет к еще большим проблемам.
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