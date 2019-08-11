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Відро меду і бочка дьогтю:
Данилишин про причини...

Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35

Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Відро меду і бочка дьогтю: Данилишин про причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:35

Профессиональный труд в Украине был недооценен всегда. Людям не доплачивают вне зависимости от производительности их труда. Зарплата должна покрывать основные человеческие потребности в жилье, еде и одежде. В Украине этого нет и то, что элиты этого не понимают, приведет к еще большим проблемам.
olegpm16
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