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У МЕРТ назвали галузі, у яких прогнозують найбільшу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:15
Пропонуємо до обговорення:
Потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці наступного року становитиме 399,57 тис. осіб.
Дивися повний текст У МЕРТ назвали галузі, у яких прогнозують найбільшу нестачу спеціалістів
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