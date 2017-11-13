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Рентабельність українських агрокомпаній впала до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко.
Дивися повний текст Рентабельність українських агрокомпаній впала до п'ятирічного мінімуму
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