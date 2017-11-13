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Рентабельність українських
агрокомпаній впала до...

Рентабельність українських агрокомпаній впала до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46

Рентабельність українських агрокомпаній впала до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко.

Дивися повний текст Рентабельність українських агрокомпаній впала до п'ятирічного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46

Аграрии в личных разговорах заявляют по некоторым зерновым о 100% рентабельности. Кому верить...
KTB
 
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Ну и зачем аграрии землю ковыряют за 13%, положили бы лучше деньги на депозит в гривне под 17 % ?
andrein
 
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