Про це заявив директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко.
Дивися повний текст Рентабельність українських агрокомпаній впала до п'ятирічного мінімуму.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46
Рентабельність українських агрокомпаній впала до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рентабельність українських агрокомпаній впала до п'ятирічного мінімуму.
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46
Аграрии в личных разговорах заявляют по некоторым зерновым о 100% рентабельности. Кому верить...
Додано: Чет 22 сер, 2019 01:16
Ну и зачем аграрии землю ковыряют за 13%, положили бы лучше деньги на депозит в гривне под 17 % ?
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