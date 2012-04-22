Ищу кредит 50 000 грн

Додано: Сер 21 сер, 2019 08:46

Гражданин Украины.

Есть контракт с работодателем в Канаде, 28 канадских долларов в час.

В настоящий момент ожидаю вызов на проставление визы (рабочая, 2 года). Кредит нужен только в момент когда будет проставлена виза.

Кредит нужен как подушка безопасности на первый месяц-два работы. Там нужно жильё снять + возможно ещё депозит на следующий месяц запросят.

Вернулся из Польши, подвернулся этот работодатель в Канаде, но долгое и муторное оформление держало в Украине. Работал неофициально, но пришлось сдавать довольно сложный экзамен по английскому языку, в результате чего с работы слетел.

Сейчас до визы остаются не месяцы, а недели, устраиваться не особо есть смысл, причём не берут даже если говоришь что будешь работать 6 месяцев.

Сунулся в несколько банков - хотят 3 месяца стажа на текущей работе.

Из имущества квартира в совместной собственности.



Есть возможность мне где-то взять кредит или ещё лучше кредитный лимит на карту, нормально работающую за границей, на эти исходные данные?



Как-то считал сумму небольшой, и к дальним родственникам за ней идти не хочу, вспоминая анекдот о еврее который продаёт семечки на ступеньках банка и не даёт кредиты, а банки не торгуют семечками, но живут именно с кредитов. Спасибо.